Ali Erbaş, "Dünya İnsani Yardım Günü" kapsamında paylaşım yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, NEXT Sosyal hesabından paylaştı...

Ali Erbaş, "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Dünya İnsani Yardım Günü'nü tebrik ederek, "İyiliğin egemen olduğu bir dünyanın inşasına katkı sunan herkesi hürmetle selamlıyorum" ifadesinde bulundu.

"TÜM İNSANİ YARDIM GÖREVLİLERİNE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz köklü medeniyetimizden gelen birikim ve şuurla zulme uğrayan, yardım bekleyen mahzun ve mazlum yüreklere aziz milletimizin yardım elini ulaştıran başta Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar çalışanları olmak üzere, tüm insani yardım görevlilerine gönülden teşekkür ediyorum.

