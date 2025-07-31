Ali Erbaş duyurdu: Ülke genelinde kuraklık, afetler ve şehitler için dualar edilecek

Türkiye, yaz ayının başından itibaren etkili olan orman yangınlarıyla mücadele etti.

Yurdun birçok farklı noktasında çıkan yangınlar, görevli ekiplerin canla başla mücadelesi neticesinde söndürüldü.

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Erbaş paylaşımında, ülke genelindeki camilerde kuraklık, afetler ve şehitler için dualar edileceğini bildirdi.

"90 BİN CAMİMİZİN MİNARELERİNDEN DUALAR YÜKSELECEK"

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin.