Ali Erbaş: Mazlum coğrafyalarda yapılanları unutmayacağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Srebrenitsa Soykırımı’nın 30’uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erbaş acının hala taze olduğunu belirterek, Gazze ve diğer mazlum coğrafyalarda yaşanan zulümlere dikkati çekti.

"YAŞANAN ACI HALA YÜREKLERİMİZİ YAKMAYA DEVAM EDİYOR"

Başkan Erbaş, mesajında, "Avrupa’nın göbeğinde, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 30 yıl geçti. Ancak yaşanan acı, hala yüreklerimizi yakmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE VE MAZLUM COĞRAFYALARDA ZALİMLER ELİYLE AYNI ACILAR SÜRDÜRÜLÜYOR"

Srebrenitsa’da yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

Bu elim hadiseyi yüreğimizde derin bir hüzünle anarken, ne yazık ki bugün Gazze’de ve mazlum coğrafyalarda zalimler eliyle aynı acılar sürdürülüyor. İnanıyor ve biliyoruz ki Srebrenitsa’daki katiller uluslararası mahkemelerde ve insanlık önünde zalimlikleri tescil edilerek, nasıl hesap verdilerse, bugün Gazze’de ve diğer mazlum coğrafyalarda zulmedenler de hem bu dünyada hem de ahirette hesap verecek ve yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir.

"ZALİMLERE KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bosna halkının mücadelesine önderlik eden Aliya İzzet Begoviç’in, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatan Başkan Erbaş, "Bizler de Srebrenitsa'da, Gazze’de, Filistin’de ve mazlum coğrafyalarda yapılanları unutmayacak, unutturmayacak ve zalimlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Erbaş, paylaşımının sonunda Srebrenitsa Soykırımı’nda şehit edilenler ile Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında hayatını kaybeden tüm mazlumlar için dua ederek, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadesini kullandı.