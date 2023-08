Ali İhsan Yavuz: Ankara ve İstanbul’u bir yol kazası olarak görüyoruz

DHA

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından tüm şehirlerde organize edilen Şehir Buluşmaları programı bugün Samsun'da gerçekleştirildi.

Samsun İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen programa, AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda yapılan toplantıya AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve parti üyeleri katıldı.

"İslam medeniyeti lider olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı görüyorlar"

Kur’an-ı Kerim’in bazı ülkelerde yakılmasıyla ilgili konuşan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz şunları kaydetti:

Bize dönük bir şeyler hep var. Memlekette hep bir şeyler oluyor. Niye böyle? Dünyada kurulmuş bir düzen var. Bu düzenin işleyişine çomak sokacak her aktör ve her ülke hedeftir. Bu düzenin genel işleyişini etkileyecek temel unsurlardan biri, en önemli medeniyetlerden biri İslam medeniyeti olduğunu düşünüyorlar. Her şeye rağmen gelecekte o düzene çomak sokacak medeniyetin İslam medeniyeti olduğunu düşünüyorlar. Baş aktörün de Türkiye olduğunu düşünüyorlar. Lider olarak da Recep Tayyip Erdoğan’ı görüyorlar. Avrupa’nın bir süredir bir uç çalışması var. Bizi kültürümüzden, inancımızdan uzaklaştırmak için her şeyi yaptılar. Bu haliyle bile son hamleyi yapmaya kalkışıyorlar. Avusturya’da, Almanya’da İlahiyat Fakülteleri açıyorlar. Bir Avrupa İslam’ı icat edip, Müslüman ülkelere ihraç etmeyi düşünüyorlar. Bütün bu gayretleri her şeye rağmen bu medeniyetin o sömürü düzenine çomak sokacak en önemli medeniyet olacağı inancıyla ortaya çıkan düşmanlıkların göstergesi, bilinçaltının dışa vurma olarak görebiliriz bu türden davranışları.