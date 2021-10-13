Ali Yerlikaya: İstanbul'da 2 doz aşı yaptıran 65 yaş üstü yüzde 89'a ulaştı

Kentteki aşılama oranlarını açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü 2'nci dozların yüzde 89'a ulaştığını belirtirken, gençlerde oranın yüzde 32'de kaldığını söyledi.

Tüm Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken, İstanbul'daki son durumda Valilik tarafından açıklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 13 Ekim itibariyle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı aşılama oranlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

65 yaş üstü kişilerin aşı oranlarında daha önde olduğu görülürken gençlerdeki aşılamanın geride olmasına karşın Ali Yerlikaya, çağrıda da bulundu.

18 YAŞ ALTI, 65 YAŞ ÜSTÜNDEN GERİDE

65 yaş üstündekilerin aşı oranı 2'nci dozda yüzde 89.9 iken, 18 yaş altında 2'nci doz yüzde 32'de kaldı.

Ali Yerlikaya, 65 yaş üstünü, 18 yaş altı gençlere örnek gösterdi.

İSTANBUL'DA AŞI ORANLARI

Ali Yerlikaya'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada veriler şu şekilde:

"İstanbul’da 13 Ekim itibarıyla;

65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZİN AŞI ORANLARI

1.doz %91.6

2.doz %89.7

3.doz % 74

Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!

18 YAŞ ALTI GENÇLERİMİZİN ORANI

1.doz %50,1

2.doz %32.9

Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım."