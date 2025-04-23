Ali Yerlikaya: İstanbul'da çöken bina ihbarı yok

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İstanbul'da deprem paniği hakim....

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk depremin saat 12.13’te, 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Kısa süre sonra, saat 12.49’da ise 6.2 büyüklüğünde ikinci ve çok daha şiddetli bir sarsıntı yaşandı.

Artçı depremler sürerken, vatandaşlar ise paniğe kapıldı....

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından devletin tüm kademeleri hızla acil durum kontrollerini devreye sokarken, İçişleri Ali Yerlikaya çöken bina, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

"ÇÖKEN BİNA İHBARI YOK"

Ali Yerlikaya, depremin ardından çöken bina ve arama kurtarma ile ilgili talep gelmediğini açıkladı.Bakan Yerlikaya, bazı ihbarların geldiğini ama doğru olmadığını belirtti.

Yerlikaya, "Gerçekten vatandaşlarımızda büyük tedirginlik oluştu. O vakitten bu yana artçılar var. AFAD olarak açıklama yapıyoruz. Şehrimizi rahatlatmak için şunu söylemek istiyorum, 53 dakikadan beri bize gelen çöken bir bina ihbarı gelmedi." ifadelerini kullandı.

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