Ali Yerlikaya'dan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" paylaşımı

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, projenin hızla devam ettiğini vurguladı. "ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURUYOR" İçişleri Bakanı Yerlikaya, her buluşmada yeni hikayelerin yazıldığını, her yolculukta yeni dostlukların kurulduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bakanlığımızın himayelerinde yürütülen 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' projesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden şehit ve gazi yakınları, terör mağdurları, depremzede aileler ve kadınlarımız, ülkemizin dört bir yanında gönül köprüleri kuruyor. BULUŞMALAR, İKİNCİ ETAPTA 81 İLİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ İlk etapta 46 ilde 6 bin 630 kardeşimize ulaşmıştık. İkinci etapta ise 81 ili kapsayacak şekilde genişlettiğimiz buluşmalarda, şu ana kadar Konya'dan Afyonkarahisar'a, Osmaniye ve Bursa'dan Van'a uzanan yolculuklarda 625 kadın kardeşimiz yer aldı. Türkiye'mizin her köşesinde birlik, kardeşlik ve sevgiyle buluşmaya devam edeceğiz.

