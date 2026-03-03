Devlet Bahçeli'nin İran üzerinden Terörsüz Türkiye mesajı

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Geçen dört gün içerisinde çatışmaların şiddeti de artmaya başladı.

Bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli de İran'a yapılan saldırılar hakkında konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinden ve iç cephenin öneminden bahseden Bahçeli, şöyle dedi;

"İRAN'A TUZAK KURULDU"

Müzakereler kisvesiyle İran’a tuzak kurulmuştur. Hamaney’in ölümünden sonra MOSSAD ajanlarının yıkıntılar altındaki anlık görüntüleri kayda alarak Netenyahu’nun ofisine göndermesi dehşet uyandıran bir organize saldırganlığın göstergesi değildir de nedir?



İran’ın üst yönetimi ile askeri ve stratejik altyapısı hedef alınmıştır. Tahran yönetimi, evvelemirde istihbarat oyunlarına ve bu çerçevede ilerletilen operasyonlara boyun eğmek zorunda kalmıştır.



Buradaki amacım, ABD-İsrail koalisyonunun İran’a yaptığı saldırıları detaylarıyla anlatmak değildir. Kaldı ki haber bülteni değiliz, haber ajansı değiliz, savaş muhabiri hiç değiliz.



Maksadımız, komşumuz İran’ı hedef alan çok boyutlu saldırılardan çıkarmamız gereken dersler olduğunu, tehdidin ne kadar yakınlaştığını ve acımasızlaştığını görmenin beka düzeyinde aciliyet arz ettiğini izah ve ifade etmektir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE DUDAK BÜKEN AYMAZLAR, NEYİ AMAÇLADIĞIMIZI GÖRDÜNÜZ MÜ"

İç cephenin önemi, milli birlik ve dayanışmanın değeri zannederim çok daha iyi anlaşılmış ve açıklığa kavuşmuştur.



Komşu ülkemiz İran’ın başına gelen dehşet verici musibetlerden ülkemizi soyutlamak ve ayrı düşünmek hem imkânsız, hem de izansızlıktır.



“Terörsüz Türkiye” hedefine dudak büken aymazlar, ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz?



Türk-Kürt kardeşliğine yaptığımız samimi ve sahici çağrıyı utanmadan çarpıtan, PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat çağrısına her zaviyeden saldıran mayası ve meşrebi karışık zihniyetler, çevremizdeki ateş çemberinden herhangi bir sonuç çıkarıyor musunuz?



Vatan ve millet sevgisi konusunda, milli birlik ve kardeşlik bahsinde bizimle aşık atmaya, boy ölçüşmeye, rekabet etmeye, hatta kibirli bir üslupla ayar vermeye çalışan siyasi ucubeler, nasıl bir felaket ve fecaatin kıyısından döndüğümüzü daha ne zaman anlamayı düşünüyorsunuz?

"İÇ CEPHENİN ÖNEMİ ANLAŞILDI"

İç cephemiz sarsılırsa sağımızın solumuzun zehirli haşeratlarla dolacağını merak ediyorum, ne zaman görmeyi ümit ediyorsunuz?



Edirne’yi Enver alacağına Bulgar alsın diyenlerin iş birlikçi torunları, sözde milliyetçi geçinen milliyetsizler sorarım sizlere; bir olmuş, diri olmuş, hep birlikte tek yürek olmuş Türkiye’nin neresinden rahatsızsınız?



Oyumuz şu olmuş, bu olmuş; hepsi fasa fiso, hepsi beyhude; vatan ve millet elden gidince, devlet hükmü şahsiyetini kaybedince ne yapalım oyu? Nasıl yapalım siyaseti? Ne diyelim geleceğimizin nesline? Hangi bahaneleri üretelim ecdadımızın yüzüne?



Nasıl olsa sırtınızda yumurta küfesi yoktur.



Nasıl olsa yediğiniz önünde, yemediğiniz arkanızdadır.



Bir eliniz balda, diğeri yağdadır.