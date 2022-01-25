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- Ali Yerlikaya'dan park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın
Ali Yerlikaya'dan park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerektiğini söyledi.
- DHA
- 25.01.2022 - 09:21
- Güncelleme : 25.01.2022 - 09:55
Karla mücadale yurdun dört bir yanında devam ediyor.
Olumsuz hava koşulları İstanbul'u da etkisi altına aldı.
Dün birçok sürücü, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını yollarda bırakıp, gitmişti.
VALİLİK UYARDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
"OTOYOL VE TEM'DEN ARAÇLARINIZI KALDIRIN"
Yerlikaya yeni açıklamasında, "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." ifadelerini kullandı.