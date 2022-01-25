Haberler

Gündem Haberleri

Ali Yerlikaya'dan park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın

Ali Yerlikaya'dan park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerektiğini söyledi.