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    Ali Yerlikaya'dan park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın

    Ali Yerlikaya'dan park uyarısı: Otoyol ve TEM'den araçlarınızı kaldırın

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerektiğini söyledi.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 09:55
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    Karla mücadale yurdun dört bir yanında devam ediyor.

    Olumsuz hava koşulları İstanbul'u da etkisi altına aldı.

    Dün birçok sürücü, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını yollarda bırakıp, gitmişti.

    VALİLİK UYARDI

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

    "OTOYOL VE TEM'DEN ARAÇLARINIZI KALDIRIN"

    Yerlikaya yeni açıklamasında, "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." ifadelerini kullandı.

    Ali Yerlikaya dan park uyarısı: Otoyol ve TEM den araçlarınızı kaldırın #1


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