ASELSAN'ın piyasa değeri 38 milyar doları aştı

Savunma sanayinde deva atılım...

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden ASELSAN, küresel pazarlardaki etkinliği ve teknolojik dönüşümdeki rolüyle piyasa değerinde tarihi bir seviyeye ulaştı.

DEĞERİ 38 MİLYAR DOLARI AŞTI

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin ulaştığı son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla yeni bir rekoru tazeledik. ASELSAN 38 milyar dolar piyasa değerini aşmış durumda." ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın bu başarısında, uluslararası pazarlardaki etkinliği ve oyun değiştirici yüksek teknolojili ürünlere yaptığı yatırım kritik rol oynuyor.

KÜRESEL ARENADAKİ AĞIRLIĞINI PEKİŞTİRDİ

Gelecek vizyonunu oluşturan üç hedeften biri olan ihracat odaklı büyümeyi en önemli önceliği haline getiren ASELSAN, küresel arenadaki ağırlığını pekiştirdi.

Avrupa ve ABD merkezli teknoloji devlerinin öncülüğünde küresel piyasalarda yaşanan yükseliş dalgasına eşlik eden ASELSAN, ileri teknoloji çözümleriyle yatırımcıların odağı haline gelirken, teknoloji dönüşümünün ülkemizdeki en güçlü temsilcisi oldu.