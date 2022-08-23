Alman Bild, Türkiye’de tatil yapan Rusları yazdı

Ukrayna’da devam eden savaşa rağmen zengin Rusların Bodrum'da tatil yaptığını belirten bir haber yayınlayan Alman Bild, “Savaş umursanmıyor, burada şampanya şişeleri patlıyor” dedi.

Bir yandan Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş, diğer yandan savaşın ekonomik etkisi…

Dünyanın dört bir yanı, uzun zamandır bu iki ülke arasındaki gerilimin ceremesini çekiyor.

Gaz akışıydı, gıdaydı derken Türkiye, bu savaşın bitirilmesi için elinden gelenin fazlası için çabalıyor.

Türkiye’nin turizmdeki canlılığı can acıttı

Bu da tüm gözlerin ülkemiz üzerinde toplanmasına neden oluyor.

Önce koronavirüs, ardından savaş derken Türkiye'nin ayakta kalabilmesi ise bazı ülkelerin adeta canını acıtıyor.

"Savaş umursanmıyor"

Öyle ki enflasyona rağmen turizmde iyi bir ivme yakalanmasına katlanamayan Almanya’nın şimdiki derdi, tatil için Türkiye’yi tercih eden zengin Rus turistler...

Alman Bild gazetesinden Peter Tiede, Bodrum-Yalıkavak’taki bir mekanda eğlenen Rusları haber yaptı, “Savaş umursanmıyor, burada şampanya şişeleri patlıyor.” diye yazdı.

Alman Bild’de yer alan haber

Gazetede yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

“Bodrum-Yalıkavak limanında hava hala 30 derece. Ancak 'Birds' restoran-kulüp içinde ısı katlanılabilir derecede: Menüde yengeç ve istiridye var.

Buz mahzeninde eksi 15 derecede Beluga votkası mevcut ve geleneksel Rus lahana çorbası burada elbette et yerine karidesle yapılıyor.

“Gazprom yöneticisinin aralarında bulunduğu…”

Ünlü Moskovalı şarkıcıları dahil 140 çalışan, eğlence ve yiyecek-içecek ihtiyacını karşılıyor. Genç Rus tiyatro oyuncuları (buketi 400 dolara) gül satıyor. Rus sanatçılar tavandan baş aşağı sarkarak oligarkların, menajerlerin ve bu akşam bir Gazprom yöneticisinin aralarında bulunduğu beyaz takım elbiseli karanlık figürlerin önünde kıvrılıyor.

“Ruslar rahatlamak istiyor”

Bir ara 1930'larda Berlin'de olduğu gibi Charleston dansı yapılacak ve daha sonra hanımlar zengin beyefendilerin masalarının üzerinde dans ederek herkesi eğlendirecek. Magnum şampanya şişesi yaklaşık 30 bin euroya mal olabilir. Ama ne önemi var? Yaz geldi ve Ruslar rahatlamak istiyor.

O kadar çok klişe olmasına rağmen yine de gerçek: Ruslar burada!

“Burada şampanya şişeleri patlıyor”

Ukrayna'daki savaş, burada Moskova, Nizhninovgorod veya Petersburg'da olduğundan çok daha az umursanıyor. Bardaklarınızı kaldırın, parayı basın!

Rus roketlerinin Cherson'daki aileleri yok etmesine izin verin, burada şampanya şişeleri patlıyor ve Rus ayısı dans ediyor çünkü bunu yapabilir.”