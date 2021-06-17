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    Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Ankara'da

    Kramp-Karrenbauer, Hulusi Akar ile görüşmesi öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.06.2021 - 12:27
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    Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Ankara'da

    Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

    Kramp-Karrenbauer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

    ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

    Alman bakan, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip, Anıtkabir özel defterini imzalayarak şunları yazdı:

    "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun anısına, ülkesi için yaptıkları karşısında ve Türk-Alman dostluğuna bağlılık içinde derin saygılarımla."

    Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Ankara da #1

    HULUSİ AKAR İLE GÖRÜŞECEK

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşıyla bir araya gelecek.

    Görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

    Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Ankara da #2

    Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Ankara da #3

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