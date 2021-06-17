Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Ankara'da

Kramp-Karrenbauer, Hulusi Akar ile görüşmesi öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Kramp-Karrenbauer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Alman bakan, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip, Anıtkabir özel defterini imzalayarak şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun anısına, ülkesi için yaptıkları karşısında ve Türk-Alman dostluğuna bağlılık içinde derin saygılarımla."

HULUSİ AKAR İLE GÖRÜŞECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşıyla bir araya gelecek.

Görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.