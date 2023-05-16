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Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor...

Depremin ardından devlet- millet el ele afetin yaraları sarılmaya başlandı.

Hummalı çalışmaların yürütüldüğü kentlerde, birlik ve beraberlik görüntüleri acının ortasında teselli oldu.

Afet bölgesinin yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte de Türkiye'de bir yandan seçim hazırlıkları yapıldı.

Deprem bölgesine kurulan konteyner kentlerde 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirmesinin ardından gözler sandığa çevrildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesinde açık farkla kazandığı belirlendi.

Devlet ve millet iş birliği ile yaralar sarılırken bu süreci gölgede bırakmak isteyenler yine meydana çıktı.

Erdoğan'ın açık ara kazanması, muhalif seçmenini rahatsız etti.

Seçmen, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla depremzede vatandaşlara adeta kin kustu.

Bunlardan biri de Almanya'da dönercilik yapan bir adam oldu.

Depremzede vatandaşlara kin kusan vatandaşın beddua ettiği anlar sosyal medyada tepkiye sebep oldu. ,

Gurbetçi adam şu sözleri ifade etti:

Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin. Bir zahmet bir gelin bakayım buraya, gelin. Hatay, Şanlıurfa, Acıyaman Adıyaman değil, Acıyaman. Sizler bu kadar alçak ve şerefsizsiniz ki adam deprem bölgesine geldi… Ve sizler gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Şimdi sizler müstehaksınız diyemeyeceğim maalesef.



Çünkü bende bir vicdan vardır ama küfredebilirim ben size. Sizler alçaksınız. Genelleme demiyorum. Bunu yapanlara diyorum ben. Bunu Erdoğan’a oy verenlere diyorum ben. Bak ben burada Almanya’da bir tane dönerciyim. Bak görüyor musun? Bak dönerciyim ben.



Kendi cebimden 12 bin euro para size yardım gönderdim. Haram zıkkım olsun. Erdoğan’a oy verenler haram zıkkım olsun. Ama şunu söyleyeyim. Bu saatten sonra sizin gibi pisliklere, adilere… Tekrar söylüyorum altını çizerekten. Oy kullananlara Erdoğan’a oy verenlere… Müstahaksınız yani… Müstahaksınız. Ohh…