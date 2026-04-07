Alparslan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok

Türkiye, savaşa rağmen enerjideki bağımsızlığını sürdürüyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE BİR SIKINTI YOK"

Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun olmadığını vurgulayan Bayraktar, "Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını umut ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, bir gazetecinin TürkAkım doğalgaz boru hattına olası saldırılara ilişkin sorusunu, "Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın, Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli." diye yanıtladı.

"TEDARİK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILDI"

Türkiye'nin enerji rotalarını çeşitlendirerek olası arz kesintilerine karşı hazırlıklı hale getirildiğini aktaran Bayraktar, oluşabilecek risklere karşı kaynak ve tedarik çeşitliliğinin artırıldığını ifade etti.

Cuma günü Somali'ye gidecekleri bilgisini veren Bayraktar, "Orada da önemli temaslarımız ve incelemelerimiz olacak." dedi.

Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de ilk deniz sondajına başlaması hedefleniyor.