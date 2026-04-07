İran'dan Trump'a cevap: Yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır

Orta Doğu'da gerilimi tırmanıyor...

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), çatışmanın yayılması üzerine Hürmüz Boğazı'nı ABD, İsrail ve müttefiklerine ait gemilere yönelik trafiğe kapattı.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si ve LNG sevkiyatlarının önemli bir kısmının geçtiği bu yolun, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açarak, petrol fiyatlarını hızla yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz'ın yeniden açılması için İran'a art arda tehditlerde bulundu.

İRAN'A BİR KEZ DAHA SÜRE VERDİ

Donald Trump'tan, İran ile süren gerilimde bir tehdit daha geldi.

Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için 7 Nisan 2026 Salı akşamı yerel saatle 20.00'ye kadar süre tanıdı.

Aksi takdirde İran'ın köprüleri ve elektrik santrallerinin hedef alınacağını, 'her köprünün yarın gece saat 12'ye kadar yok edileceğini' ve güç santrallerinin 'yanıp patlayarak bir daha kullanılamaz hale geleceğini' söyledi.

"BOĞAZ'I AÇMAZSANIZ CEHENNEMDE YAŞAYACAKSINIZ"

Trump, bu tehditleri sosyal medya paylaşımlarında ve basın toplantılarında tekrarlayarak "Açın lanet olası Hürmüz Boğazı'nı yoksa cehennemde yaşayacaksınız." ifadeleri kullandı.

Trump, Boğaz'ın açılmasının herhangi bir anlaşmanın parçası olması gerektiğini vurgulamış ve sivil hedefler konusunda da sınırlama olmadığını belirtmişti.

İRAN'DAN TRUMP'A 'ÇİZGİLERİMİZİ AŞMA' UYARISI

IRGC, Trump'ın bu açıklamalarına bir yanıt verdi.

Devlet televizyonu aracılığıyla yayımlanan açıklamada IRGC, şu ifadeleri kullandı:

"Devrim Muhafızları bir kez daha ilan ediyor ki, Amerikan terörist ordusu kırmızı çizgilerimizi aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır."