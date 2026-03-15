Alparslan Bayraktar'dan 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' paylaşımı

Türk enerji filosu, bir yandan Karadeniz'deki operasyonlarına aralıksız devam ederken diğer taraftan da Çağrı Bey Derin Deniz Sonaj Gemisi ile Somali açıklarında petrol aramaya hazırlanıyor.

Uluslararası arenada operasyon yürütme kabiliyetine erişen enerji filosunun arkasında ise çok güçlü stratejik bir altyapı bulunuyor.

Filyos Bakım Merkezi, sadece filodaki gemilerin değil her türlü ekipmanın da operasyonlara hazır halde tutulmasında görev üstleniyor.

YILDIRIM VE OSMANGAZİ SAHAYA ÇIKACAK

Zonguldak Filyos Limanı'nda kurulan Filyos Bakım Merkezi'nde, bugünlerde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Merkez, filonun yeni üyelerinden olan ve boğazları geçtiği için kulesi sökülen Yıldırım'ı sefere hazır hale getirmeye çalışırken Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'yi de Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine hazırlıyor.

Yıldırım'ın nisan ayında Karadeniz'deki ilk görevine uğurlanması bekleniyor. Osman Gazi'nin de yılın üçüncü çeyreğinde göreve başlaması planlanıyor.

ÇOK AMAÇLI MERKEZ

Toplamda 60 bin metrekare alana kurulu olan Filyos Bakım Merkezi, enerji filosundaki gemilerin, deniz altı sistemleri ve çeşitli ekipmanlarının bakım, test ve revizyon işlemlerini gerçekleştiriyor.

Merkez bünyesinde talaşlı imalat, kaynak, kumlama-boya ve yüzey kaplama atölyeleri bulunuyor.

Ayrıca hidrolik, elektrik ve tahribatsız muayene birimleri ile birlikte sondaj ekipmanları ve gemi pervanelerine yönelik bakım çalışmaları da yürütülüyor.

ÖZEL TEST HAVUZLARI

Merkezde sondaj makinesi test düzeneği ile sualtı robotları ve kuyu başı kontrol ekipmanlarının test edildiği özel test havuzları yer alıyor.

Bu altyapı sayesinde sahada kullanılacak ekipmanlar operasyon öncesinde kapsamlı test süreçlerinden geçiriliyor.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA

Filyos Bakım Merkezi'nde tüm faaliyetler, petrol ve doğal gaz endüstrisinde kabul gören uluslararası kalite ve teknik standartlar çerçevesinde yürütülüyor.

API Q1 ve API Spec 7-2 başta olmak üzere uygulanan standartlar bakım ve test süreçlerinde güvenlik, kalite ve operasyonel sürekliliğin temel dayanağını oluşturuyor.

DAİMA HAZIR

Filyos Bakın Merkezi sayesinde başta derin deniz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileri olmak üzere Türk enerji filosunun her bir parçası göreve hazır halde tutuluyor.

Merkez, bakım sürelerini kısaltırken operasyonel verimliliği arttırıyor. Böylece hem bu alandaki dışa bağımlılık azaltıyor hem de maliyetler en aza indiriyor.

ALPARSLAN BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos Bakım Merkezi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mavi vatan ve ötesinde arama ve üretim kabiliyetimizin sürekliliği, karada kurduğumuz güçlü bakım ve hazırlık altyapısıyla sağlanıyor. Enerji filomuzun yuvası haline gelen Filyos Bakım Merkezimizde, Osman Gazi FPU dahil sondaj ve sismik gemilerimizin, deniz altı sistemlerimizin ve kritik ekipmanlarımızın bakım, onarım ve test süreçlerini kendi mühendislik kapasitemizle yürütüyoruz.

Bu merkezle dışa bağımlılığı azaltıyor, operasyonel sürekliliği güçlendiriyor ve yüksek katma değerli teknik hizmetleri ülkemizde üretir hale geliyoruz. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye yolunda her halkayı bir bir tamamlıyoruz."