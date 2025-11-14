Amasya'da şehit astsubayın eşinden oğluna: Senin baban kahraman

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’da düzenlenen törenin ardından uçakla Merzifon Havalimanı’na getirilen şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ailesi ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

BABA OCAĞINDA HELALLİK

Evli ve 2 çocuk babası şehit Kaplan’ın cenazesi, daha sonra kara yoluyla Gümüşhacıköy ilçesine getirildi.

Babası ve annesinin yaşadığı evde helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Törene ailesinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.

"SENİN BABAN KAHRAMAN"

Cenaze töreninde şehidin annesi Dilşat ve babası Ümit Kaplan gözyaşı dökerken, eşi Hülya Kaplan da oğlu Poyraz ve kızı Cemre Kaplan'a sarılarak gözyaşı döktü.

Hülya Kaplan oğluna başını dik tutmasını söyleyerek, “Dik tut oğlum başını, dik tut yavrum. Senin baban kahraman” diyerek ağıt yaktı.

Şehit Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.