DMM: Türkiye'nin BAE'ye saldırı iddiaları dezenformasyon içermektedir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir iddiayı resmi olarak yalanladı.

Bazı hesaplar tarafından paylaşılan ve İngilizce-Türkçe olarak dolaşıma sokulan habere göre, "Türkiye resmi kaynakları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'a saldırması durumunda BAE'deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağını" belirttiği öne sürülüyordu.

DMM'nin yaptığı açıklamada, bu iddia tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliğinde olduğu vurgulandı.

"BAE'NİN TÜRKİYE İÇİN MEŞRU HEDEF OLACAĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİLDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda BAE'deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı' şeklindeki iddialar doğru değildir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır.

Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil; diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politika savunmaktadır.

Kamuoyunun yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR YALANLANMIŞTI

İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırıları sonrası Körfez ülkeleri karşılık verme haklarını BM'ye bildirmiş, İran ise misilleme tehditlerinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek diplomasi çağrısı yapıyor.

İletişim Başkanlığı, daha önce de "Türkiye'nin İran saldırılarına destek verdiği" veya benzer iddiaların dezenformasyon olduğunu aktarmıştı.

"RESMİ KAYNAKLAR DIŞINDAKİ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Yetkililer, vatandaşları resmi kaynaklar dışında dolaşıma giren iddialara itibar etmemeye davet ediyor.

Bölgesel gerilimlerin arttığı bu dönemde yanlış bilgilerin hızla yayılabildiği uyarısı yapılıyor.