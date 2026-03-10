Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliğine İrfan Fidan seçildi

Anayasa Mahkemesi'nde seçim...

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresi, 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

Bu nedenle Anayasa'nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Seçimi yapıldı.

2 ÜYE ADAY OLDU

Mahkeme Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde, üyeler Selahattin Menteş ve İrfan Fidan aday oldu.

FİDAN SEÇİLDİ

Yapılan oylamada, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliği'ne İrfan Fidan seçildi.

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞTİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ankara adli yargı hakim adayı olarak göreve başlayan İrfan Fidan, sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı.

2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020 tarihine kadar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürüten Fidan, 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.