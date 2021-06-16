Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Ali Erbaş'a hakaretten iddianame

Ankara Barosu Başkanı ve 11 yönetim kurulu üyesi, 'kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl 24 Nisan tarihinde, Hacı Bayram Camii'nde hutbe verdi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve 11 yönetim kurulu üyesi ise hutbenin içeriğiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BAKANLIKTAN İZİN İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ,ı ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi.

Bakanlığın izin vermesi üzerine, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Başsavcılık, Baro yönetim kurulu üyelerinden suçlamayla ilgili ifadelerinin alınması için davetiye gönderdi.

Baro yönetimi, ortak basın açıklamasındaki ifadeler kapsamında başlatılan soruşturma için yine ortak savunma metni hazırlayıp, imzaladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen metinde 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasını kabul etmediklerini ifade eden Baro yönetimi, ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını belirtti.

Basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı, suçlamanın ise yersiz olduğu ileri sürüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Ankara Barosu'nun 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Avukatların yargılama usulüne göre hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

ZİNCİRLEME SUÇ

Mahkeme iddianameyi kabul ederse Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılama başlayacak.

Baro yöneticileri hakkında, TCK 125/1, 3 ve 5'inci fıkralarda düzenlenen suçlamalardan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanı olarak, kurul halinde çalışan kurumu temsil etmesi nedeniyle, suçun 'zincirleme' olarak işlendiğinin kabul edilmesi de istendi.

ALİ ERBAŞ'IN VERDİĞİ HUTBE

İddianamede Prof. Dr. Ali Erbaş müşteki olarak yer aldı. Erbaş'ın Hacı Bayram Camii'nde verdiği cuma hutbesinde "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti.

Yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan, bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Ankara Barosu hutbeyle ilgili, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması" başlıklı açıklama yayınladı.

Yapılan basın açıklamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlatıldı, Diyanet İşleri Başkanlığı da ayrıca suç duyurusunda bulundu. Her iki soruşturma daha sonra birleşti.



