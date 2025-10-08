Ankara-İzmir YHT hattında önemli adım: Köroğlu Tüneli'nde ışık göründü

İzmir halkı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına kavuşuyor.

Bu kapsamda ilerleyen projede önemli bir aşama geçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın en kritik noktalarından biri olan Köroğlu Tüneli’nde, kazı çalışmalarının tamamlandığını ve ışık göründü töreninin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Köroğlu Tüneli, Ankara ile Afyon arasındaki hattın en önemli kesimlerinden biriydi. 5 bin 142 metre ile hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla çok önemli bir eşiği daha aşmış olduk.” dedi.

Tünel hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Polatlı-Afyonkarahisar kesiminde yer alan Köroğlu Tüneli, Afyonkarahisar ilinin kuzeydoğusunda, Bayat ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunuyor. 13,5 metre çapındaki ana tünelin solunda, 4 bin 967 metre uzunluğunda 4,5 metre çapında bir kaçış tüneli de bulunuyor. Kaçış tüneli, her 500 metrede bir ana tünele bağlanan toplam 9 adet bağlantı tüneli ile 10 adet manevra cebi ile destekleniyor.” şeklinde konuştu.

ANKARA-İZMİR YHT HATTI 505 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ancak bizim çalışmalarımız Polatlı’ya kadar mevcut olan hızlı tren hattından sonra başladığı için Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında Ankara- Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir prestij projesi inşa ediyoruz.” dedi.

Proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “Hat genelinde 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa ediyoruz.” diye konuştu.

11,5 MİLYON KİŞİ DOĞRUDAN HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞACAK

Hat tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanın doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını dile getiren Uraloğlu, seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacağını kaydetti.

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: