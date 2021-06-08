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    Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 40 kişiden, 26'sı gözaltına alındı.
    • AA
    • 08.06.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 09:34
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    Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

    Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

    12 İLDE OPERASYON: 40 GÖZALTI KARARI

    Daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

    26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı #1

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