Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında yer alan 5’i halen görevde 41 astsubay için 32 ilde gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele ve siber daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 5'i halen görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 astsubay olmak üzere toplam 41 şüphelinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 32 ilde çalışma başlatıldı.

30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında 30 şüpheliyi gözaltına aldı.