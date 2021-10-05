Ankara'da aşısız genç koronavirüse yakalandı: 3 ay sonra hayata döndü

Ailesinin tüm ısrarına rağmen aşıyı reddeden ve çevresindeki insanların etkisi altında kaldığını iddia eden genç adam, koronavirüse yakalandı. Yaşadığı zorlu süreci anlatarak aşı çağrısında bulundu.

Ankara Mamak'ta yaşayan 31 yaşındaki elektrik teknisyeni Burak Kaan Öz, aşıyı önemsemeyen vatandaşlardan biriydi.

Ailesinin ısrarına rağmen çeşitli bahanelerle aşı olmayı reddeden genç adam, bir süre önce koronavirüs belirtileri yaşayarak hastaneye gitti.

Testinin pozitif çıkmasıyla büyük korku yaşayan şahıs, tedavi altına alındı.

Uzun süre oksijen yetersizliği çeken Öz, koronavirüs yoğun bakım servisine alınarak entübe edildi.

'Bana bir şey olmaz' bahaneleri ile aşı olmayan genç, 3 ay süren ciddi tedavilerin ardından mucizevi bir şekilde hayata döndü.

"SUNİ AKCİĞER CİHAZINA GEÇMEK SON TERCİHİMİZ"

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasındaki Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, Burak Kaan Öz'ün tedavi sürecini anlattı. Özcan, "Ateşi ve şikayetleri daha da artınca 3'üncü basamak yoğun bakıma aldık. 15 günün sonunda Burak artık akciğer fonksiyonlarını gerçekleştiremeyecek durumdaydı. Hemen entübe ettik. Suni solunum cihazı ile gerekli olan tüm solunum desteğini yaptık ama 15 günün sonunda karbondioksit ve oksijen değişimlerini sağlayamayan akciğere yapacak tek şeyimiz kalmıştı, suni akciğer cihazına geçmek.

Bu hastalarda bu bizim son tercihimiz, 'son basamak' diyebilirim. Ölümle kalım arasındaki bir hastadan bahsediyoruz. Genç ve sağlıklı; ama 15 gün içinde çok ağırlaşmış bir hastaydı. Hastamızı ECMO cihazına bağladık. 38 gün boyunca da ECMO’da takip ettik." dedi.

"FİZİK TEDAVİYE BAŞLAYACAK"

Yapay akciğer tedavisi ile devam ettiklerini anlatan Prof. Dr. Özcan, "Tüm tedavilerimizi yapmamızın ardından Burak’ın akciğeri 38 günün sonunda artık 'yapay akciğere ihtiyacım yok' dedi ve biz ayırmaya karar verdik. Ardından suni solunum cihazından da ayırdık. Ve son olarak nefes borusuna tüp yerleştirmek için açtığımız deliği de kapattık. Hastamız şu anda oda ortamında nefesini gayet rahat alıyor.

Önümüzdeki günlerde de fizik tedaviye başlanacak. Burak’ı yapay akciğerden ayırdığımız gün bizim için bir mucizeydi. Her gün 'hastayı kaybedecek miyiz' korkusunu yaşayarak başına geldik. Ama genel durumu her gün biraz daha iyiye gittikçe biz de biraz daha ümitlendik. Sonuç olarak kliniğimiz için bir mutluluk ve gurur kaynağı, bizim için de mucize bir sonu oldu." diye konuştu.

"AŞI OLMADIĞIM İÇİN BİN KERE PİŞMAN OLDUM"

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Burak Kaan Öz, "Yoğun bakımda zaman zaman kendime geldiğim anlarda başka koronavirüs vakalarının geldiğini hatırlıyorum. Oksijen cihazına bağlandıkları halde gerçekten de 30-40 yaşlarında insanlar en fazla 2-3 gün yaşıyorlardı. O insanları görüp aşı olmadığım için her gün bin kere pişman oldum. Nefes alamıyordum. Oksijen yetersizliği nedeniyle bilincimi kaybetmişim. Şans bu, hatta şans bile değil mucize eseri ölümden döndüm.

Doktorlarımın üstün başarı ve gayretlerinden dolayı hayata döndüm. Ben kendime ‘onların başarısı’ diyorum. Gerçekten de özveri ile yaptıkları işleri sayesinde ben şimdi hayattayım. 10 Eylül’de kendime gelmeye başladığımı hatırlıyorum. 3 aydır hastanedeyim. Ailemi çok özledim. Anne, baba sizleri çok seviyorum, siz bana çok söylediniz ‘aşı ol’ diye ve ben olmadığım için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

"AŞI OLMAK SİZE BİR ÖMÜR KAZANDIRACAK"

Aşı çağrısında bulunan Öz, "Ben gencim, bana bir şey olmaz dedim. Etrafıma baktım. İnsanlardan duyduklarıma güvendim. Ama hata etmişim. Şimdi çok pişmanım. Keşke aşı olsaydım diyorum. Buradan çıktıktan sonra hemen aşı olmak istiyorum. Kesinlikle aşı olmalısınız. Aşı olmak için harcayacağınız 10 dakika size bir ömür kazandıracak. Lütfen aşı olun. ‘Gencim, bana bir şey olmaz’ demeyin. Aşı olun; hem kendinizi hem ailenizi hem de devleti ve milleti koruyun." dedi.



















