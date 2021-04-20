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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 47 eski askeri öğrenciye gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 20.04.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 09:23
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    Ankara'da FETÖ operasyonu: 47 eski askeri öğrenciye gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    47 ESKİ ASKERİ ÖĞRENCİYE OPERASYON

    Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

    30'U GÖZALTINA ALINDI

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 30'unu gözaltına aldı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Ankara da FETÖ operasyonu: 47 eski askeri öğrenciye gözaltı kararı #1

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