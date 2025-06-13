Ankara'da güvenlik zirvesi: Gündem Orta Doğu'da gerilim

AA

Orta Doğu'da hava iyice ısındı...

İran ve İsrail arasında uzun süredir devam eden gerilim, gece saatlerinden itibaren farklı bir boyut kazandı.

İsrail, gece saatlerinde başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok askeri noktasına saldırılar düzenledi.

78 kişinin hayatını kaybettiği ve 329 kişinin yaralandığı saldırılar sürmeye devam ederken, Türkiye ise bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

ANKARA'DA ÖNEMLİ ZİRVE

Ankara'da şu dakikalarda kritik bir toplantı yapılıyor...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bir araya geldi.

Fidan, Güler, Gürak ve Kalın, İsrail saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalar için bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, toplantının saat 14.30'da başladığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN PEŞ PEŞ AÇIKLAMALAR

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve akabinde de Devlet Bahçeli'den açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dünyayı bir felakete sürüklediğini söyleyerek saldırıları kınadı.

Devlet Bahçeli ise İsrail'in asıl hedefinin Türkiye olduğunu söyledi.