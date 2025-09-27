Ankara’da konser vurgunu: Mansur Yavaş’ın onayı olmadan yapılamaz

Başkentte büyük vurgun...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na düzenlenen konserlerde usulsuzluk ve kamu zararı sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmiş 5 şüpheli ise adli kontrol uygulanmıştı.

5'İ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i hakkında tutuklama kararı alındı.

Öte yandan adli kontrol uygulanan kişi sayısı ise toplamda 9 oldu.

İTİRAFÇININ İFADESİNE ULAŞILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserler üzerinden yaptığı vurgunla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

MASAK raporları ile 397 bin 250 lira aldığı ortaya çıkan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen itirafçı belediye çalışanı Osman Cem Taşbaş'ın ifadesine ulaşıldı.

MANSUR YAVAŞ DETAYI

İtirafçı Taşbaş, yüksek maliyetli konser alımlarının Kültür Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu tarafından yönetildiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın onayı olmadan hiçbir etkinliğin yapılamadığını söyledi.

2007'den bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan ve halen Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda memur olan şüpheli Osman Cem Taşbaş, aldığı paraların sorulması üzerine, Onur Evren'den Ankara'daki düğün, tanıtım ve organizasyon işlerinde teknik destek karşılığı, Selahattin Çelikkaya'dan Büyükşehir Belediyesi için düzenlenen etkinliklerde yapılan bazı yemek harcamalarının karşılığı olarak para aldığını açıkladı.

"KONSER SAYISI BİR ANDA ARTMAYA BAŞLADI"

Hacı Ali Bozkurt'tan alınan paraların ise, Bozkurt'un ikametine kamera takma ve sulama işiyle ilgili gönderildiğini dile getirdi.

Taşbaş, "Ben Mansur Yavaş zamanında ses sistemlerinden sorumlu kişi oldum. Hacı Ali Bozkurt, Kültür Dairesi Başkanı olmadan önce belediye tarafından konser etkinlikleri sınırlı sayıda ve belirli günlerde yapılmaktaydı. Ama o başkan olduktan sonra konser alımlarının sayısı çok fazla arttı. Hatta belediye içerisinde kendisinden bahsedilirken 'Kültür Daire Başkanı' değil de 'Konser Daire Başkanı' olarak anılmaya başlandı" dedi.

"MEVZUATA AYKIRIYDI"

Sabah'ın haberine göre 2023'ün sonuna kadar konser teknik malzeme kurulum ücretinin piyasa fiyatının kendisinin de görevli olduğu teknik personele sorulduğunu aktaran itirafçı Osman Cem Taşbaş şu ifadeleri kullandı:

Bizim yaptığımız fiyat araştırmalarına rağmen Hacı Ali Bozkurt hangi organizasyon firması ile çalışacağına kendisi karar verirdi. Biz kendisine çalışmış olduğu organizasyon firmasının çok yüksek bedel istediğini, piyasada da çok daha uyguna yapacak firmaların olduğunu söylememize rağmen kendisi yine istediği firmalarla çalıştı. Bozkurt ihale mevzuatına aykırı olduğu halde 22/b maddesinden hizmet alımı yaptı. Konser düzlenecek olan özel günlerde sanatçılar 5-6 ay öncesinden belirlendi. Sanatçı belirlemeleri ve planlanan konser önce özel kalem müdürü olan Nevzat Uzunoğlu'na iletilir, daha sonra konser planlaması Mansur Yavaş'a iletilir. Mansur Yavaş'ın onayı olmadan bu konserler kesinlikle yapılmazdı.

DOLAPTAKİ ROLEX SAAT

Tanık olarak ifadesi alınan Fulya Koçak "Hacı Ali Bozkurt ile çalıştığımız dönemde bir gün makamını düzeltirken dolabının içinde 'Rolex saat' karton kutusunu buldum. Kendisine bunu sorduğumda TRT'den bir arkadaşı olan Ayşe'nin kutu içerisinde çikolata getirdiğini söyledi. Sonrasında kutuyu benden alarak yırttı ve bir poşete koyarak şahsi çantasına koydu. Ben kendisine neden karton kutuyu yırttığını, bu kutunun bile 14 dolar olduğunu söyledim. Bunun üzerine "Buna da mı baktın, Ayşe bir yerden bulmuştur kutuyu" diye cevapladı.

"FİYATLAR UÇUK RAKAMLARA YÜKSELTİLDİ"

Yetki alan firmaların konser hizmet alım sözleşmesi imzalanmadan sanatçılara kapora gönderdiğini aktaran Taşbaş, "Teknik ve sanatçı konser fiyatları uçuk rakamlara gereksiz şekilde yükseltilmiştir. Piyasa fiyat araştırması da bu firmalardan alınan proforma fatura üzerinden yapılmıştır" dedi.

"İÇİ DOLU ÇANTAYLA ODAYA GİRDİ"

İtırafçi Taşbaş, 2009-2014 arasında CHP İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çağdaş Koçak'ın kendisine anlattığı skandal çanta olayını şu sözlerle aktardı:

Koçak, Ankara Büyükşehir Belediyesi C Blok, yani makam bloğu koruma odasında otururken Selahattin Çelikkaya isimli firma sahibi koltuğunun altında içi dolu bir çanta ile Nevzat Uzunoğlu'nun yanına gitmiş, yanında birkaç saat kalmış. Daha sonra buradan boş çanta ile ayrılmış. Bunu kameralardan da görmüşler.

"SEÇİMLER İÇİN DOSYA VAR DEDİ"

Taşbaş, "17 Ağustos 2024'te Çağdaş Koçak, Nevzat Uzunoğlu'na makamında 'Hacı Ali Bozkurt ile aranızda ne menfaat ilişkiniz var?' diye sorması üzerine Uzunoğlu sinirlenerek Koçak'a vurmuş. Akabinde beni arayarak gelmemi istediler. Uzunoğlu'nun makamına çıktım. Uzunoğlu'nun odasının tam karşısında yukarıda anlattığım çanta olayını Nevzat Uzunoğlu'na sordum. Bana 'Selahattin Çelikkaya tarafından getirilen çanta içerisinde 2028 yılı cumhurbaşkanlığı Seçimi için bir dosya olduğunu' söyledi" dedi.