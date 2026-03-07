Ekrem İmamoğlu: Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyup notlar alıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

3 bin 900 sayfa olarak hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu iddianamede, suç örgütünün lideri olarak belirtildi.

İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde geçirdiği günlere ilişkin yayımladığı video serisinin üçüncüsü olan "Ramazan Ayında Silivri’de Olmak" başlıklı videosunu kamuoyu ile paylaştı.

Videoda yapay zekan yardımı ile İmamoğlu'nun sesi oluşturuldu.

KUR'AN-I KERİM MEALİ OKUYORUM DEDİ

İmamoğlu videoda kitaplığında bulunan Muhammed Esed'e ait Kur'an-ı Kerim mealini okuduğunu söyledi.

Tutuklu eski belediye başkanı, mealden 'yoğunluklu adalet' ve 'iyi insan olmakla' ile ilgili ayetlerden notlar aldığını da eklerken ilgililere tavsiyede bulundu.

KARŞILAŞTIRMALI OLARAK OKUDUĞUNU SÖYLEDİ

Mealin Mehmet Okuyan tarafından hazırlanan bir başka meal ile karşılaştırarak okunmasının keyifli olduğunu ifade eden İmamoğlu, her ikisi eseri de değerli çalışmalar olarak nitelendirdi.

'NUTUK'U 3 KERE OKUDUM' DEMİŞTİ

İmamoğlu, bir önceki videosunda Nutuk'u okuduğunu hatta üçüncü kez bitirdiğini söylemişti.

Günlerinin okumakla geçtiği vurgulayan İmamoğlu, "Nutuk'u üçüncü kez bitiriyorum. Bu kez bolca not alıyorum. Bir roman bittiğinde üzülüyorum. Okumaya başlama heyecanı, sürükleyiciliği ve bitince duyulan hüzün güzel bir tat bırakıyor. Lütfen okuyun; kitap hayattır. Kalem, kâğıt, silgi yok." ifadelerini kullanmıştı.