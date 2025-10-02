Ankara'da ortaokul öğrencilerinden Sumud Filosu'na destek: Yaşasın Sumud, Yaşasın Gazze

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu dün akşam saatlerinden itibaren kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Gazze’ye giden 44 gemiden bazıları İsrail saldırısına uğradı, içinde bulunan bazı aktivistler alıkonuldu.

İsrail'in filoya saldırısına karşı protestolar, Türkiye ve dünyada gece boyunca devam etti.

ÖĞRENCİLERDEN FİLOYA SELAM

Ankara'da bir ortaokulda bulunan öğrenciler ise Sumud Filosu'na destek etkinliği düzenlendi.

Ankara Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Yaşasın Sumud Yaşasın Gazze", "Nehirden Denize Özgür Filistin" ifadeleriyle filoya selam gönderdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere beğeni yağdı.