Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde etkili olan sağanak, bazı bölgeleri olumsuz etkiliyor..

Özellikle her yağış sonrası su baskını ve selin yaşandığı Ankara'da da olumsuzluklar yaşandı..

Ankara'da gün boyu yoğun sağanak yağış etkisini gösterdi.

ALTGEÇİTLER SUYLA DOLDU

Keçiören, Altındağ, Mamak gibi ilçelerde yağmur nedeniyle bazı yollarda sel meydana geldi.

Polatlı ilçesinde sağanak ve dolu yağışı ile birlikte alt geçitler suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sürücülerin mahsur kaldığı bölgeye sevk edilen ASKİ, itfaiye ve polis ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

BODRUM KATLARI SU BASTI

Bazı evlerin bodrum katlarında ciddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Ankara-Eskişehir karayolunda su birikintileri nedeniyle ulaşım aksadı.

Yoğun su basması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman tamamen durdu.

DOLU SONRASI YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dolu yağışının etkili olduğu bölgeler ise beyaza büründü.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.