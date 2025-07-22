Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 3 gözaltı

CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, bu ağa dahil olduğu tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediye'sine operasyon düzenlenmişti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.

BÖCEK TUTUKLANMIŞTI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Muhittin Böcek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Kerimoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağına karar verilmişti.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah saatlerinde ise soruşturmaya yönelik bir gelişme yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturması kapsamında çıkan kararla 1'i genel sekreter yardımcısı, 1'i şube müdürü, 1'i memur 3 kişi, adreslerine gerçekleştirilen baskınlar sonucu gözaltına alındı.