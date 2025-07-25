Antalya'da 4 orman yangını kontrol altında, 2'sine müdahale sürüyor

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi, hız kesmeden sürdürülüyor.

4 YANGIN KONTROL ALTINDA

Ülkeyi etkisi altına alan kavurucu sıcakların en yüksek olduğu illerden biri olan Antalya'nın da birçok noktasında alevler yükseldi.

Ekiplerin özverili çalışması ve vatandaşların yoğun desteği sayesinde 4 orman yangını kontrol altına alınırken, 2'sine ise müdahale devam ediyor.

ALEVLER BÜLENT ERSOY'UN VİLLASINA DA SIÇRADI

Antalya'da 9 Ağustos'ta sahne alacak olan sanatçı Bülent Ersoy'un Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da alevler sıçradı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

ERSOY, BÜYÜK KORKU YAŞADI

Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı öğrenildi.

Danışman Arzu Acay ve Elnur Can, sanatçının yardımına koşarken, Bülent Ersoy'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

"İTFAİYECİ KARDEŞLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Arzu Acay, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Görüyorsunuz dostlarım. Sayın Diva'mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik. Gelmiş geçmiş olsun. İtfaiyeci kardeşlerimizden de Allah razı olsun, hemen müdahale ettiler." dedi.

Diğer yandan villanın yangın nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.