Antalya'da refüje çarpıp ters dönen araçtan ayakta çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde Titreyengöl istikametinden Uygulama Oteli istikametine seyir halindeki Hüseyin Sarı'nın kullandığı otomobil, Herdford kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüj bordürüne çarptıktan sonra refüje ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

ÖNLEM ALDILAR

Bölgede devriye görevi yapan Manavgat Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekip, kazanın meydana geldiği yerde başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri gelinceye kadar önlem aldı.

ARAÇTAN AYAKTA ÇIKTI

Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü Sarı, omuzunda ağrı hissettiği için 112 Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.