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- Antalya'da yaşlı adam 13 yaşındaki çocuğu taciz etti
Antalya'da yaşlı adam 13 yaşındaki çocuğu taciz etti
Antalya’nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 68 yaşındaki Hollanda uyruklu kişi tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 22.07.2020 - 19:11
Antalya Alanya'da dün akşam saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir apartmanda Hollanda uyruklu 68 yaşındaki A.V.D. asansörde karşılaştığı 13 yaşındaki A.G.Y.'yi darp ederek, cinsel istismarda bulundu.
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Asansörden inen A.G.Y. ağlayarak durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine ailesi polis merkezine giderek A.V.D.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri A.V.D.’yi adresinde gözaltına aldı.
Cumhuriyet Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hollandalı şahıs sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.