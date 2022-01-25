Antalya’da 29 yıl sonra kar sevinci

Meteoroloji'nin uyarılarından sonra kent merkezinde uzun yıllar sonra yağan kar, vatandaşların mutluluğuna sebep oldu.

Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü.

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, saat 03.00 sıralarında başladı.Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü.

VATANDAŞLAR YILLAR SONRA KAR SEVİNCİNİ YAŞADI

Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Dr. Mehmet Ayni, "Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin diye getirdim." dedi.

Karı çok sevdiğini ve gördüğünde ağladığını söyleyen Azime Nur Ayni de,"Antalya'da kar görmek çok güzel bir duygu. Mutluyum yani." dedi.

"ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE KAR YAĞIŞINI SEYRETTİK HİÇ UYUMADIK"

29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, "O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız." diye konuştu.

Daha önce hiç kar görmediğini anlatan Mehmet Emin Korkmaz ise, "Kar görmek için sabah erkenden uyandım. Çok heyecanlıyım. Sevinçli ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı.

"EN SON 29 YIL ÖNCE YAĞMIŞTI"

Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, “Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum." dedi.

METEOROLOJİ DÜN KAR UYARISI VERDİ

Yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırıldığı turizm kenti Antalya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başlamıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de, "Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm), doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." uyarısında bulunmuştu.





















