Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam mı geliyor? 22 Aralık 2022 Benzin ve motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam mı geliyor? 22 Aralık 2022 Benzin ve motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerini üzen haber geldi. Benzin grubuna zam geleceği duyuruldu. Güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ise merak konusu oldu.

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor.

Benzin grubuna 16 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam gelmişti. Ardından motorin fiyatlarına 17 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL zam geldi.

20 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 61 kuruş, motorin grubuna ise 77 kuruş gelen indirimden sonra araç sahiplerini üzen haber geldi.

Benzin grubunda zam geleceği öğrenildi. Ne kadar zam geleceği ve güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başladı.

Benzine zam geliyor

Benzin grubunda 23 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk zam geleceği öğrenildi.

İstanbul 22 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,03 TL

Benzin litre fiyatı 17,92 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 22 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,22 TL

Benzin litre fiyatı 18,13 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 22 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 22,30 TL

Benzin litre fiyatı 18,12 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL