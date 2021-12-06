Vatandaşlar, gece saatlerinde eksi 18 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçlarının donmasını engellemek için battaniye ve naylonla korumaya çalıştı.

Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde araçlarını çalıştırmakta güçlük çeken sürücüler, değişik yöntemlere başvuruyor.

ARABALARA BATTANİYE ÖNLEMİ

Vatandaşlar, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için araçlarının üzerine naylon ve battaniye kapatıyor.

Ardahan'da otomobillere battaniye önlemi ViDEO

"TERMOMETRELER EKSİ 18 DERECE"

Şentürk Akgül, "Gece saatlerinde gördüğünüz gibi termometreler eksi 18 dereceyi gösteriyor. Ardahan’da soğukla mücadelemiz başladı. Bundan sonra şartlar gerçekten çok zor olacak. Allah hepimize yardım etsin." dedi.

























