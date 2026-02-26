Galatasaraylı Çağatay Ulusoy'dan formalı paylaşım geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu 5-2'nin rövanşında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda uzatmalar sonucu Juventus'a 3-2 mağlup olmasına karşın adını son 16'ya yazdırdı.

Galatasaray-Juventus maçı için milyonlar ekran başındaydı. O isimler arasında, oyuncu Çağatay Ulusoy da vardı.

KOYU GALATASARAYLI

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Çağatay Ulusoy, Galatasaray formalı fotoğrafıyla sosyal medya gündemine oturdu.

"TOTEM YAPTIK"

Ulusoy'un fotoğrafında, oyuncu Mustafa Mert Koç ile menajer Engin Aykanat da vardı. Fotoğraf, 'Totem yaptık' notuyla yayımlandı.