Yüzyılın konut projesinde Ankara için kura tarihi belli oldu

Türkiye ev sahibi oluyor...!

Bu sloganla duyurulan Yüzyılın Konut Projesi için geri sayım sürüyor.

Türkiye genelinde 500 bin konutun inşa edilerek uygun ödeme koşullarıyla hak sahiplerine verileceği projede başvurular tamamlandı.

Toplam 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğu projede, 5 milyon 300 bin başvuru sahibi kuraya katılma hakkı elde etti.

ANKARA İÇİN KURA TARİHİ BELLİ OLDU

İstanbul, Ankara ve İzmir en çok başvuru yapılan iller olarak kayıtlara geçerken kuralar da tamamlanıyor.

Bu kapsama Ankara için kura tarihi de belli oldu.

Ankara'da 31 bin 73 konutun yapılacağı proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart Salı günü düzenlenecek törenle belirlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780, Sincan Temelli'de 4 bin, Polatlı'da 1500, Beypazarı'nda 750, Çubuk ve Elmadağ'da 500'er, Kahramankazan'da 300, Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er, Güdül'de 142, Bala'da 110, Evren'de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da ise 150'şer konut.

TESLİMAT 2027'DE

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.