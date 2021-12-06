Haberler

Gündem Haberleri

Artvin'de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor

Artvin'de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor

Deniz kıyısındaki dev kayanın üzerine yapılan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanabilen balıkçı barakası, bölgenin en çok konuşulan yapısı oldu.