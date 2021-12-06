Euro
15.3715
-1.34%
Dolar
13.681
-0.85%
Altın
783.16
-0.77%
Borsa
1.973
2.37%
Bitcoin
713.458
2.15%
BTXN Coin
46.72
-3.27%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Artvin'de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor

    Deniz kıyısındaki dev kayanın üzerine yapılan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanabilen balıkçı barakası, bölgenin en çok konuşulan yapısı oldu.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artvin'de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor

    Artvin’in Arhavi ilçesinde denizin içinde bulunan balıkçı barakası, görenleri şaşırtıyor.

    İlçenin Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde bulunan baraka, kıyıdan 20 metre mesafede yer alıyor.

    ULAŞIM TEKNEYLE SAĞLANIYOR

    Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan ahşap barakaya, merdiven yardımıyla çıkılabiliyor.

    Artvin'de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor ViDEO

    TÜM GÖZLER BARAKADA

    Barınağın bütün parçalarının tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı öğrenilirken, mahalle sakinlerinin pandemi döneminde eğlence olması için yaptıkları baraka herkesin odak noktası oluyor. Manzarası ve ilginç mimarisiyle eşine ender rastlanan barakayı görenler telefonlarına sarılıyor.

    Artvin de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor #1

    Artvin de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor #2

    Artvin de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor #3

    Artvin de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor #4

    Artvin de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir