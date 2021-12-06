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- Artvin'de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor
Artvin'de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor
Deniz kıyısındaki dev kayanın üzerine yapılan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanabilen balıkçı barakası, bölgenin en çok konuşulan yapısı oldu.
- İHA
- 06.12.2021 - 09:57
- Güncelleme : 06.12.2021 - 10:36
Artvin’in Arhavi ilçesinde denizin içinde bulunan balıkçı barakası, görenleri şaşırtıyor.
İlçenin Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde bulunan baraka, kıyıdan 20 metre mesafede yer alıyor.
ULAŞIM TEKNEYLE SAĞLANIYOR
Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan ahşap barakaya, merdiven yardımıyla çıkılabiliyor.
Artvin'de kaya üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor ViDEO
TÜM GÖZLER BARAKADA
Barınağın bütün parçalarının tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı öğrenilirken, mahalle sakinlerinin pandemi döneminde eğlence olması için yaptıkları baraka herkesin odak noktası oluyor. Manzarası ve ilginç mimarisiyle eşine ender rastlanan barakayı görenler telefonlarına sarılıyor.