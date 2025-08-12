Abone ol: Google News

Asansör denetimlerine ilişkin esaslar düzenlendi

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, asansörlerin montajını yapanlar da artık bu ürüne yönelik denetimler kapsamında yaptırımla karşılaşabilecek.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 08:55
Asansör denetimlerine ilişkin yeni esaslar belirlendi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı "Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YAPTIRIMLAR YENİDEN DÜZENLENDİ

Değişiklikle, yönetmeliğin idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlendi.

İMALATÇI YÜKÜMLÜ OLACAK

Buna göre, asansör monte eden, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun kapsamında "imalatçı yükümlülüklerine" tabi olacak.

Bu yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde, tespit edilen aykırılığa ilişkin kanunda düzenlenen yaptırımlar uygulanacak.

