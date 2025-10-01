ASELSAN'dan 'Bozkurt' heykeli: Ziyarete açıldı

Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla adından söz ettiriyor...

Değişen savaş paradigmalarına karşı Türkiye, savunma sanayiinde geliştirdiği yerli ve milli projelerle gururlandırıyor.

ASELSAN, ARTA KALAN PARÇALARI SANATA DÖNÜŞTÜRDÜ

Yerli ve milli savunmada son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda da ilgi görmesini sağlıyor.

Son olarak geçtiğimiz aylarda düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Çelik Kubbe'ye dahil olan birçok yeni sistemin tanıtımını yapan ASELSAN'dan bir sürpriz hamle geldi.

ASELSAN, Savunma Sanayi üretiminden arta kalan parçaları sanata dönüştürdü.

BOZKURT HEYKELİNE YOĞUN İLGİ

Silah üretiminden arta kalan malzemelerle "Bozkurt" heykeli yapıldı.

Milli gücün sembolü olarak sergilenen heykel sosyal medyada kısa sürede yayılırken, heykele ilgi yoğun oldu.

ZİYARETE AÇILDI

ASELSAN'ın silah üretiminden arta kalan malzemelerle yaptırdığı Bozkurt heykeli, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.