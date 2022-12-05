ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammı pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Peki asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? İşte yeni asgari ücretin belli olacağı tarih...

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları gerçekleşecek. Asgari ücret için yapılacak zam pazarlığı, yeni haftada başlamış olacak. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısının tarihi ise merak ediliyor. Peki asgari ücret tespit komisyonu ne zaman?

Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Komisyonda işveren kesimi adına TİSK, İşçi kesimini temsilen ise TÜRK-İŞ ve kamuyu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları masada olacak.

Komisyon, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta gerçekleştirecek. Ayrıca gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olmuş olacak. 2023 yılında ödenecek asgari ücretin Aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

"7 bin 785 lira kırmızı çizgimiz"

Asgari ücret konusuyla ilgili TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamada bulunmuş ve kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olduğunu söylemişti. Atalay bunun altındaki bir teklifi kabul etmeyeceklerini ifade etmişti. İşveren kesimini temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise hem işletmeleri korumakta olan, hem de işçilerin razı olduğu bir rakamı istediklerini belirtti.

Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyleyerek "Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi. Gıda fiyatlarında yaşanan artışın işçiler üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Atalay, "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Akkol, asgari ücretin belli olacağı tarih ile ilgili "Bu konu ülkenin çok gündeminde. 31 Aralık gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Ne kadar erken anlaşabilir, ne kadar erken mutabakat sağlarsak ülkenin gündeminden de bunu o kadar erken alırız diye düşünüyoruz. TİSK'in görüşü budur." şeklinde konuştu.