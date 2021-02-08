Aşı pasaportu nedir, Türkiye'de uygulanacak mı? Aşı pasaportu ne işe yarar?

Aşı pasaportu nedir, Türkiye'de uygulanacak mı? Aşı pasaportu ne işe yarar?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Komitesi, koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmesine sıcak bakmadığını duyurdu. Peki aşı pasaportu nedir?

Tüm dünyada toplumun aşılanmasıyla beraber normale dönüş planları ve "aşı pasaportu" uygulaması konuşulmaya başlandı.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle neredeyse bir yıldır tüm sosyal yaşam aktivileri kısıtlanmış durumda. Vatandaşlar ve ülkelerin son günlerde konuştuğu aşı pasaportu uygulaması merak konusu oldu.

Avrupa Birliği, turistlerin Schengen Bölgesi Üye Devletlerini ziyaret edebilmesi için koronavirüse karşı aşı olduklarına dair kanıt sunmaları isteyebileceklerini açıkladı.

Bu açıklamadan sonra "seyahatler aşı kanıtıyla mı yapılacak, aşı pasaportu nedir?" gibi sorular gezginler tarafından araştırılmaya başladı.

AŞI PASAPORTU NEDİR?

Aşı pasaportu, kişinin aşı yaptırıp yaptırmadığını ve koronavirüs testi sonuçlarının mobil uygulama üzerinden görülebileceği bir yazılım olarak tanımlanabilir.

Stadyumlara, etkinliklere, konserlere, sinema salonları gibi toplu yerlere; hatta ülkelere girip giremeyeceğinizi belirtecek dijital bir sağlık kartı uygulaması olarak da görülebilir.

AŞI PASAPORTU TÜRKİYE'DE UYGULANACAK MI?

Şimdilik yalnızca AB serbest dolaşım kanununa aşı pasaportunu da eklemeye çalışıyor. Eğer kabul edilirse aşı pasaportu hem AB vatandaşları hem de AB ülkelerinden birisine gitmek isteyen turistler için geçerli olacak.

Normal pasaportun dışında korona aşı bilgisinin kaydedildiği, uluslararası standartta aşı pasaportu olmayanlar AB'ye giremeyecek.

Hangi devletin veya şirketin hazırladığı dijital aşı pasaportu uygulamasının benimseneceği ise belirsizliğini hala koruyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ÖNERMEDİ

Aşı pasaportu uygulamaları yazılmaya devam ederken aşı pasaportu hakkında bir açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

Cenevre'de örgütün merkezinde düzenlenen basın toplantısında WHO Komitesi, "Mevcut aşıların bulaşmayı engellemekteki etkisi henüz bilinmediği için", yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istenmemesi tavsiyesinde bulundu.

Komite ayrıca seyahatlerde WHO'nun mevcut kılavuzuna ve bilinen uygulamalara uyulmasını önerdi.

AŞI PASAPORTUNUN KAPSAMI AB VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELER İÇİN

Konuyla ilgili resmi başvuru, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ulaştırıldı. Mektubun sahibi ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis. Mektup aynı zamanda diğer 26 AB üyesi ülkeye de iletildi ve bazı ülkelerde bu konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

İletilen mektupta, "Üye devletler arasında ve üçüncü ülkelerden gidiş-gelişlerin, serbest dolaşımın mümkün olan hızla yeniden tesisi için çalışmak hepimizin önceliğidir. Bu nedenle Covid-19'a karşı aşılanmış kişilerin serbest dolaşımını sağlamalıyız. Bu da bir kişinin başarıyla aşılandığını kanıtlayan, bir standarda bağlanmış bir belgeyle olabilir. Yunanistan'da buna yakında başlanacak ve AB için de model olacaktır” denildi.

Eğer kabul edilirse, koronavirüs için ise ayrı bir sayfa ya da ayrı bir aşı kimliği gerekecek. Bu kimliği olmayanlar eğer teklif gerçekleşirse AB'ye alınmayacak.

Üçüncü ülke vatandaşlarına vize verilmeyecek ve AB içinde serbest dolaşımda da kısıtlama olacak. Trenlere, uçaklara ve diğer toplu taşıma araçlarına, kalabalıklara, alışveriş yerlerine girişler kısıtlanabilecek.