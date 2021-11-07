M5 Prime Youtube kanalında yayınlanan askeri tatbikat görüntüleri, 'propaganda' gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Kendi mecrasında yayınlanan video, yeniden yayın akışında yer aldı.

M5 Prime YouTube kanalı, Türk askerinin başarıları tatbikatlarını yayınlayıp, bugüne kadar yapılan operasyonlarda kullanılan silahları mercek altına alıyordu.

Türk ordusuna dair bilinmeyenlerin görüntülerle anlatıldığı M5 Prime YouTube kanalına, sansür uygulandı.

Sebebi ise 'Bizim Çocuklar' isimli video…

“TERÖR ODAKLARININ BASKISI SONUCUNDA YAYINDAN KALDIRILDI”

M5 Prime, sansür için “M5 Prime Youtube kanalımızda yayınlanan, şerefli ordumuzun askeri tatbikat görüntülerinin yer aldığı 'Bizim Çocuklar' isimli video, 'propaganda' gerekçesiyle başta Almanya olmak üzere Hollanda ve İsveç'te bulunan çeşitli terör odaklarının baskısı sonucunda yayından kaldırıldı.” denildi.

Askeri tatbikatları yayınlayan M5’e, Youtube’dan sansür VİDEO

“BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM ETSİN”

Açıklamanın devamında “M5, 48 yıldır olduğu gibi bundan böyle de doğruları ve gerçekleri kamuoyuna duyurmaya devam edecektir. ‘Bizim Çocuklar’ videosu birilerini rahatsız etmeye devam etsin diye kendi mecramızda yayınlanmaya devam ediyor. İyi seyirler...” ifadelerine yer verildi.

YENİDEN YAYINDA

Askeri tatbikat görüntülerinin belli bir süre sonra yeniden yayına alındığı öğrenildi.