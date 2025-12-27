Asrın inşa seferberliğinde tarihi gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a gidiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın inşa seferberliğinde sona gelindi...

"Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program, depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

ANAHTAR TESLİMİ YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi.

TÖRENDE CANLI BAĞLANTILAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.

157 YATIRIM HİZMETE SUNULUYOR

Törende yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak.

Bu yatırımlar arasında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da bulunuyor.

"6 ŞUBAT'TA MİLLET OLARAK ÇOK ZOR BİR İMTİHANLA SINANDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık.

"BİZ, BİR ŞEYİ YAPACAĞIZ DERSEK YAPARIZ"

İnşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.