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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Mart 2024 tarihli resmi gazetede bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları yayımlandı.