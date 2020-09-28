- Haberler
- Gündem Haberleri
- Avaşin-Basyan bölgesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Avaşin-Basyan bölgesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
- DHA
- 28.09.2020 - 14:31
Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.
MSB DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, "Arama tarama faaliyeti sonucunda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün, 2 kamera, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.