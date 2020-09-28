Avaşin-Basyan bölgesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, "Arama tarama faaliyeti sonucunda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün, 2 kamera, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.