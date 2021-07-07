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    Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye ile ilişkiler derinleştirilmeli

    Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye yönelik politikayı yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.
    • AA
    • 07.07.2021 - 14:13
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    Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye ile ilişkiler derinleştirilmeli

    Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 24-25 Haziran’da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen oturumda milletvekillerine hitap etti.

    DOĞU AKDENİZ'LE İLGİLİ KONUŞTU

    Zirve toplantısında COVID-19, göçün dış ilişkiler boyutu, ekonomik iyileşme ve temel haklar ile hukukun üstünlüğü konularının ele alındığını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesinin iyiye işaret olduğunu belirtti.

    TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

    Michel, Birliğin Türkiye'ye yönelik politikasını yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceğini vurguladı.

    SURİYELİLERE EK FON

    Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını anımsatan Michel, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeliler için ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldığını da hatırlattı.

    Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye ile ilişkiler derinleştirilmeli #1

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