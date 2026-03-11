Avrupa Birliği'nde Rus petrolüne dönüşe yeşil ışık

Avrupa Birliği'nde Rusya'ya yaptırımlar konusunda yeni gelişme...

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından, hattaki petrol transitinin yeniden başlatılması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

DÜNYANIN EN UZUN BORU HATTI

Druzhba hattı, dünyanın en uzun petrol boru hattı ağı olarak biliniyor.

Yaklaşık 4 bin km uzunluğundaki hat, Rusya’dan çıkan ham petrolü Belarus ve Ukrayna üzerinden Orta Avrupa’ya taşıyor.

Hattın güney kolu özellikle Slovakya, Macaristan ve Çekya için kritik önemde.

PETROL AKIŞI DURMUŞ DURUMDA

Ancak Ukrayna topraklarından geçen bölümde oluşan hasar nedeniyle petrol akışı, ocak ayının sonundan bu yana durmuş durumda.

Kiev yönetimi, onarımın zaman aldığını söylüyor. Slovakya ve Macaristan ise sürecin, Ukrayna tarafından geciktirildiğini savunuyor.

Avrupa Komisyonu’nun onarım çalışmalarına teknik ve mali destek sağlamaya hazır olduğu belirtiliyor.

Bu destekle birlikte hattaki akışın yeniden başlaması bekleniyor.

AVRUPA'YI RAHATLATACAK

Bu gelişme, enerji piyasaları açısından da yakından izleniyor. Çünkü İran’daki savaşın yarattığı jeopolitik riskler, petrol fiyatlarında zaten yukarı yönlü baskı oluşturmuş durumda.

Bu nedenle Druzhba hattının yeniden devreye girmesi, Avrupa’nın petrol arzı açısından piyasaları bir miktar rahatlatabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor